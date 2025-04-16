Байден ответил на критику Трампа в первом публичном заявлении после ухода

Демократ обвинил противника в ужасных изменениях в стране

Бывший американский президент Джо Байден выступил с первой публичной речью после своего ухода с поста в начале года. Политик решил воспользоваться моментом, чтобы ответить действующему лидеру Дональду Трампу, который делает выпады в его адрес буквально во время каждого заявления.

Представителя демократической партии в особенности возмутили действия Белого дома в отношении Управления социального обеспечения.

"Меньше чем за 100 дней эта новая администрация натворила столько – нанесла столько вреда и столько разрушений. Просто захватывает дух, что это может произойти так скоро", – сказал Байден.

Как отмечают журналисты, во время своего выступления бывший американский президент ни разу не назвал Трампа по имени. Он также раскритиковал "технологичные стартапы", культура которых проникла внутрь администрации, намекая на деятельность Илона Маска.

По мнению Байдена, 30% страны, которые отдали свой голос за республиканца, попросту "не имеют сердца". Демократ выразил мнение, что США не могут быть дальше настолько разделены из-за политики и призвал народ объединиться.

Выступление бывшего президента страны прошло в день, когда демократическая партия запланировала общенациональный день действий против предполагаемых сокращений социальной программы, а по всей стране пройдут акции протеста.