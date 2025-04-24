Глава Нацбанка Казахстана высказался о дружбе с Россией

В Казахстане сделали громкое заявление о дружбе с Россией
Фото: unsplash.com
После сближения с Западом этот вопрос в республике встал особенно остро

Глава Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов высказался об отношениях между республикой и Россией на фоне сближения Астаны с Вашингтоном. По его словам, страна не намерена жертвовать своим союзом с соседним государством ради усиления контактов с США. Такое заявление он сделал во время встречи руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

"Никакой не может быть дружбы за счет других друзей. Мы диверсифицированная страна, мы должны быть такой. Но своих союзников и свои обязательства в рамках ЕврАзЭС мы ни в коем случае не забываем", – сказал Сулейменов.

Также он выразил надежду, что на фоне продолжающихся переговоров по Украине Россия, США и Казахстан смогут прийти к всеобщей дружбе. По крайней мере, на это есть большая надежда.

Дополнительно глава Нацбанка республики указал, что в последнее время расчеты в национальных валютах между Москвой и Астаной доросли до 90%, и этот вопрос "сам себя решил".

Ранее Сергей Лавров высказался о позиции президента Казахстана Токаева, который не стал признавать суверенитет России над новыми регионами.

Источник: РИА "Новости"
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