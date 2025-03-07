Европейцам не на что рассчитывать

Европейские армии оказались бы в крайне уязвимом положении без поддержки США в случае гипотетического столкновения с Россией, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на военных экспертов. Если США решат покинуть своих союзников, все сложится крайне печально для ЕС.

По мнению аналитиков, запасов боеприпасов европейских стран хватило бы лишь на несколько дней активных боевых действий, а передовые оборонительные рубежи смогли бы продержаться не более нескольких недель. Такой срок гипотетической войны обозначили западные эксперты.

Аналитики отмечают, что государства ЕС сильно зависят от американской военной помощи, в том числе в логистике, разведке и поставках вооружений. Если Вашингтон вдруг решит прекратить поддержку и вывести свои войска с европейского континента, альянсу потребуется не менее пяти лет, чтобы самостоятельно компенсировать эту потерю.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не планирует нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. Он пояснял, что разговоры о якобы готовящемся нападении являются политической тактикой Запада для отвлечения внимания от внутренних проблем.

В самом Евросоюзе уже обсуждают возможные сценарии действий в случае ухода США. Некоторые европейские страны пытаются выстроить более самостоятельную оборонную стратегию, однако без американской поддержки этот процесс может растянуться на годы.

К слову, ранее Дональд Трамп выставил жесткий ультиматум Киеву.