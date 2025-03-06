Трамп потребовал от Киева в скором времени прекратить огонь с РФ - Bloomberg

Трамп выставил жесткий ультиматум Киеву
Дональд Трамп. Фото: The White House / wikimedia.org
В прессу просочилась любопытная информация

Новый глава вашингтонской администрации Дональд Трамп выдвинул Украине жесткое условие для заключения сделки по поставкам полезных ископаемых. По информации агентства Bloomberg, американский лидер потребовал, чтобы киевский режим также взял на себя обязательства в кратчайшие сроки прекратить огонь в конфликте с Россией.

Как отмечают источники издания, в кулуарах европейским чиновникам сообщили, что глава Белого дома хочет увязать соглашение по редкоземельным металлам с необходимостью окончательного согласия Украины на мирные переговоры. Журналисты подчеркнули, что Вашингтон рассматривает этот шаг как способ ускорить процесс урегулирования ситуации.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты уже приостановили поставки вооружения Киеву, ожидая от украинского руководства четкой позиции по переговорам. Теперь же, судя по данным Bloomberg, администрация Трампа может поставить еще одно жесткое условие для продолжения диалога между Вашингтоном и Киевом.

К слову, ранее в Раде раскрыли секретный план Зеленского.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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