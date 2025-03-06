Дубинский: Зеленскому нужны гарантии безопасности для экспериментов над страной

"Нацистский карлик": в Раде раскрыли секретный план Зеленского
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Комик-президент все продумал

Парламентарий Верховной рады Александр Дубинский, продолжающий сидеть за решеткой по обвинению в госизмене киевскому режиму, не перестает давать емкие и красочные комментарии по поводу главных событий на международной арене. Так, депутат Рады публично раскрыл секретный план главы Незалежной Владимира Зеленского.

Государственный деятель заявил, что комик-президент требует от Запада "гарантий безопасности" исключительно для сохранения своей власти и проведения сомнительных социальных экспериментов в стране.

По словам депутата, просьбы главы страны направлены не на защиту украинцев, а на создание в центре Европы режима с жесткой идеологией и культом личности. Он выразил уверенность, что цель главы государства – удержать власть в стране, которая, по его мнению, превращается в "карикатурное государственное образование".

Депутат также отметил, что подобные запросы политика представляют угрозу для международной стабильности. Он считает, что предоставление гарантий безопасности Украине в таком формате может привести к непредсказуемым последствиям для мировой политики. Если такие планы реализуются, это может создать серьезные риски, включая возможность глобального конфликта.

"Этот нацистский карлик, в итоге, реально приведет к Третьей мировой войне", – подчеркнул государственный деятель.

К слову, ранее под Харьковом нашли улики, подтверждающие страшные преступления украинских боевиков.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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