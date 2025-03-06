От лап убийц пострадали многие люди

В недавно освобожденных населенных пунктах, расположенных под Харьковом, были сделаны страшные находки. Правоохранители обнаружили стихийные захоронения мирных жителей, оставленные незалежными боевиками при отступлении. Такой тревожной информацией поделился замруководителя российской администрации региона Евгений Лисняк.

По его словам, стражи порядка уже выявили три места массовых захоронений. Предварительное расследование показало, что в этих могилах покоятся 17 человек, среди которых есть ребенок.

Уточняется, что на найденных телах видны явные следы насилия. Эксперты зафиксировали признаки удушения, насильственного удержания, а также огнестрельные ранения. Он подчеркнул, что среди погибших есть женщины, у которых обнаружены травмы интимного характера, свидетельствующие об очень жестоком обращении.

Найденные доказательства зверств боевиков станут частью расследования, направленного на установление всех обстоятельств произошедшего и привлечение виновных к ответственности.

К слову, ранее под Киевом разгромили логово нацистов.