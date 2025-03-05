Удар по полигону ВСУ с иностранными инструкторами был посланием Западу - СМИ

Москва не потерпит западных военных в любом формате

Военный аналитик Драго Боснич считает, что недавний удар российской армии по военному полигону ВСУ, где иностранные инструкторы обучали украинских солдат, можно расценивать как мрачное послание Западу. Об этом он написал в статье для InfoBRICS.

По его словам, основной посыл Москвы заключается в том, что никаких западных военных на Украине быть не должно. Об этом ранее говорили российские официальные лица, обсуждая будущее возможных мирных договоренностей.

"Недавние удары – это мрачное напоминание безумным главам Запада, считающим, что они могут безнаказанно отправлять "миротворцев"" – пишет Боснич.

Эксперт считает, что лучший вариант для иностранных инструкторов в сложившейся ситуации – как можно скорее покинуть украинскую территорию, поскольку они стали целью российской армии.

Ранее разведка Италии заявила о преимуществе России над ВСУ.