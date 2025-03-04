Разведка Италии заявила о преимуществе России над ВСУ

Разведка Италии сделала громкое заявление о России и ВСУ
Картинка: сгенерировано ИИ
За конфликтом продолжают наблюдать в разных странах

Итальянская разведка представила ежегодный доклад, в котором оценила текущую ситуацию на территории украинского государства. По данным аналитиков, российские войска укрепили свои позиции и перехватили инициативу на большинстве участков фронта. В документе отмечается, что за время конфликта проявилось значительное материальное преимущество нашей армии над незалежным противником.

В отчете говорится, что в 2024 году российская армия добилась существенных территориальных успехов, захватив в шесть раз больше территорий, чем годом ранее. Итальянские специалисты продолжают наблюдать за развитием событий и констатируют, что для Украины складывается крайне неблагоприятная ситуация.

Отдельное внимание в докладе уделяется проблемам, с которыми сталкиваются украинские войска. В частности, отмечается нехватка материальных ресурсов и сложности с набором и обучением новых бойцов. Это, по мнению аналитиков, мешает киевскому режиму удерживать текущие позиции и противостоять успешным российским наступлениям, которые происходят на нескольких направлениях одновременно.

К слову, ранее в Киеве рассказали, что будет с Украиной после того, как США бросили ВСУ одних. Незалежная оказалась в очень сложной ситуации.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Появились сообщения о запуске "Орешника" по Украине

Киев охватила паника

Трамп отомстил Украине после хамства Зеленского

Глава США принял жесткое решение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей