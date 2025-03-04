За конфликтом продолжают наблюдать в разных странах

Итальянская разведка представила ежегодный доклад, в котором оценила текущую ситуацию на территории украинского государства. По данным аналитиков, российские войска укрепили свои позиции и перехватили инициативу на большинстве участков фронта. В документе отмечается, что за время конфликта проявилось значительное материальное преимущество нашей армии над незалежным противником.

В отчете говорится, что в 2024 году российская армия добилась существенных территориальных успехов, захватив в шесть раз больше территорий, чем годом ранее. Итальянские специалисты продолжают наблюдать за развитием событий и констатируют, что для Украины складывается крайне неблагоприятная ситуация.

Отдельное внимание в докладе уделяется проблемам, с которыми сталкиваются украинские войска. В частности, отмечается нехватка материальных ресурсов и сложности с набором и обучением новых бойцов. Это, по мнению аналитиков, мешает киевскому режиму удерживать текущие позиции и противостоять успешным российским наступлениям, которые происходят на нескольких направлениях одновременно.

К слову, ранее в Киеве рассказали, что будет с Украиной после того, как США бросили ВСУ одних. Незалежная оказалась в очень сложной ситуации.