Депутат Рады Дубинский назвал Залужного таким же глупым, как и Зеленский

"Такой же тупой": в Раде резко отреагировали на скандальные слова Залужного
Валерий Залужный. Фото: Mil.gov.ua/wikimedia.org
Украинец посмел накинуться на США

Украинский посол в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подвергся резкой критике со стороны депутата Верховной рады Александра Дубинского. Парламентарий, продолжающий сидеть за решеткой по обвинению в госизмене киевскому режиму, не перестает давать красочные комментарии по поводу главных событий на международной арене.

На этот раз государственный деятель высказал свое мнение на просторах интернет-пространства, заявив, что Залужный ничем не отличается от киевского верховода Владимира Зеленского в плане политической недальновидности.

По его словам, недавние заявления генерала о том, что США якобы подрывают мировой порядок, выглядят абсурдными. Парламентарий выразил мнение, что Залужный, поддерживающий подобные взгляды, демонстрирует такую же ограниченность в суждениях, как и глава Незалежной.

"Залужный, обвиняющий США в "подрыве мирового порядка" – такой же тупой, как Зеленский", – отрезал депутат.

Он также предположил, что оба украинских политика могут находиться под влиянием одних и тех же британских кураторов.

Поводом для этих слов послужило выступление Залужного, в котором он обвинил американские власти в ослаблении западного единства. По мнению генерала, администрация США намеренно перекладывает ответственность за вопросы безопасности на страны Евросоюза, тем самым провоцируя разногласия внутри западного альянса.

К слову, ранее Трамп выдвинул жесткий ультиматум Зеленскому.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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