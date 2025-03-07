ВС РФ нанесли массированный удар по Украине: подробности

ВС РФ нанесли массированный удар по Украине: подробности
Фото: соцсети
Взрывы прогремели в Тернополе и Ивано-Франковске

Минувшей ночью российские войска нанесли массированные ракетные удары по объектам энергетической и газовой инфраструктуры Украины в различных частях страны. Информацию подтвердил украинский министр энергетики Герман Галущенко.

"Там, где возможно, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий. Принимаются все необходимые меры для стабилизации энерго– и газоснабжения", – написал он в соцсетях.

Сообщается, что взрывы прогремели в Тернополе и Ивано-Франковске. Также есть сведения о прилетах в Винницкой, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях. Часть Тернополя осталась без света в результате атак, очевидцы сообщили о начавшемся пожаре после случившегося.

В связи с воздушным налетом на Украину польская армия подняла авиацию, чтобы отслеживать возможное попадение снарядов на собственную территорию.

Атака на украинские объекты инфраструктуры произошла вскоре после предложения Зеленского прекратить подобные удары. Ранее в России рассказали, что аналогичные инициативы поступали от украинской стороны в 2023 году. Тогда Владимир Путин отменил удары по энергетике Украины, но вскоре ВСУ начали атаковать российские НПЗ.

Источник: соцсети
По теме

Жуткая находка под Харьковом: обнаружены улики ужасных преступлений боевиков

От лап убийц пострадали многие люди

"Позор для страны": Киркорова погнали из России

Люди в бешенстве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей