ВС РФ нанесли массированный удар по Украине: подробности

Взрывы прогремели в Тернополе и Ивано-Франковске

Минувшей ночью российские войска нанесли массированные ракетные удары по объектам энергетической и газовой инфраструктуры Украины в различных частях страны. Информацию подтвердил украинский министр энергетики Герман Галущенко.

"Там, где возможно, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий. Принимаются все необходимые меры для стабилизации энерго– и газоснабжения", – написал он в соцсетях.

Сообщается, что взрывы прогремели в Тернополе и Ивано-Франковске. Также есть сведения о прилетах в Винницкой, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях. Часть Тернополя осталась без света в результате атак, очевидцы сообщили о начавшемся пожаре после случившегося.

В связи с воздушным налетом на Украину польская армия подняла авиацию, чтобы отслеживать возможное попадение снарядов на собственную территорию.

Атака на украинские объекты инфраструктуры произошла вскоре после предложения Зеленского прекратить подобные удары. Ранее в России рассказали, что аналогичные инициативы поступали от украинской стороны в 2023 году. Тогда Владимир Путин отменил удары по энергетике Украины, но вскоре ВСУ начали атаковать российские НПЗ.