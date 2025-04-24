Политик обратил внимание на радикальные заявления глав европейских стран

Бывший министр обороны России Сергей Шойгу в недавнем интервью обратился с предупреждением к россиянам. Он напомнил, что европейские страны в последнее время ведут активную подготовку к войне с РФ и даже не скрывают это от общественности.

Секретарь Совета безопасности указал, что полностью нарастить военный потенциал для возможного столкновения в ЕС хотят как можно скорее – различные источники озвучивают срок от трех до пяти лет.

"Уже в 2030 году европейские политики и военные хотят быть готовы воевать с нами", – отметил Шойгу.

Чиновник подчеркнул, что вместе с этим киевские власти пытаются затянуть конфликт на Украине в надежде заключить более выгодную сделку с европейскими странами по продаже собственных ресурсов взамен на поставки вооружений и финансирование. Однако страна находится в упадке с военной, экономической и мобилизационной точек зрения.

По словам Шойгу, сейчас Киев находится в долговой яме, которая только разрастается. И поддерживающие Украину страны, вопреки своим заявлениям, будут не в состоянии оказать ей необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что Шойгу передал личное послание от Путина президенту Ирана во время поездки в страну.