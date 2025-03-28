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Еврокомиссия подготовила новую стратегию готовности ЕС к возникающим угрозам, в которой призвала граждан начать подготовку к войне. Людей призвали запасаться продуктами, водой и медикаментами, чтобы быть в состоянии продержаться хотя бы три дня без какой-либо помощи. Среди основных рисков в организации назвали кибератаки, стихийные бедствия, а также геополитические конфликты.
Однако не все члены ЕС приняли эти рекомендации. Например, в Венгрии посчитали, что опубликованный документ – фейковый, либо это было банальным розыгрышем, пока не узнали обратное.
"Мы сначала подумали, что это какой-то троллинг или шутка, но потом выяснилось, что вовсе нет", – сказал глава венгерского МИД Петер Сийярто.
После этого в Будапеште задались вопросом, зачем в современных условиях заниматься подготовкой населения к автономному выживанию в течение 72 часов и поняли, что ответ только один – Брюссель намерен развязать войну с Москвой.
При этом Сийярто уверен, что в действительности ни одному европейскому государству ничего не угрожает со стороны России, вопреки заявлениям ЕС. И более вероятно, что именно Европа намерена расширить конфликт, чтобы оправдать свои вложения в провальную политику прошлых лет.
Ранее стало известно, что Европа решила сорвать сделку о перемирии в Черном море.
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