В ЕС призвали граждан готовиться к войне и запастись едой

"Думали, что шутка": в ЕС сделали неожиданное объявление о войне
Фото: freepik.com
Многие европейцы не ожидали такого заявления со стороны официальных властей

Еврокомиссия подготовила новую стратегию готовности ЕС к возникающим угрозам, в которой призвала граждан начать подготовку к войне. Людей призвали запасаться продуктами, водой и медикаментами, чтобы быть в состоянии продержаться хотя бы три дня без какой-либо помощи. Среди основных рисков в организации назвали кибератаки, стихийные бедствия, а также геополитические конфликты.

Однако не все члены ЕС приняли эти рекомендации. Например, в Венгрии посчитали, что опубликованный документ – фейковый, либо это было банальным розыгрышем, пока не узнали обратное.

"Мы сначала подумали, что это какой-то троллинг или шутка, но потом выяснилось, что вовсе нет", – сказал глава венгерского МИД Петер Сийярто.

После этого в Будапеште задались вопросом, зачем в современных условиях заниматься подготовкой населения к автономному выживанию в течение 72 часов и поняли, что ответ только один – Брюссель намерен развязать войну с Москвой.

При этом Сийярто уверен, что в действительности ни одному европейскому государству ничего не угрожает со стороны России, вопреки заявлениям ЕС. И более вероятно, что именно Европа намерена расширить конфликт, чтобы оправдать свои вложения в провальную политику прошлых лет.

Ранее стало известно, что Европа решила сорвать сделку о перемирии в Черном море.

Источник: РИА "Новости"

Зеленский обвинил Россию в нарушении режима тишины

По его словам, американцы не обращают на это никакого внимания

ВСУ мощным ударом полностью уничтожили ГИС "Суджа"

После разговоров о прекращении огня украинские боевики стали действовать еще агрессивнее

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей