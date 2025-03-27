Европейцы хотят помешать заключению любых договоренностей между Москвой и Вашингтоном

Европейский союз начал вставлять палки в колеса при реализации соглашения между Россией и США о прекращении огня в Черном море. Они не хотят помогать американцам в снятии части санкций с российских продукции и зерна, как это указано в соглашении между странами.

В ЕС уверены, что прежде чем снимать первые ограничения с России, нужно, чтобы российские войска покинули территорию Украины. И лишь после этого можно было бы начать обсуждать возможное послабление санкций.

"Неясно, является ли это явно невыполнимое условие для смягчения санкций просто примером бюрократической инертности или частью преднамеренной европейской стратегии по предотвращению прогресса в переговорах между США и Россией о прекращении конфликта на Украине", – отмечают журналисты.

Они отмечают, что у европейцев есть эффективные рычаги для препятствования снятию любых санкций с РФ, поскольку множество крупнейших финансовых институтов в мире связаны с Европой.

"Принципиальная позиция ЕС против отмены любых санкций до безоговорочного вывода российских войск из Украины является гораздо более серьезной проблемой, которая имеет немалые шансы подорвать и без того деликатные мирные переговоры между США и Россией", – подытожили в статье.

Ранее экс-разведчик Джонсон заявил, что у Европы и США нет рычагов давления на РФ.