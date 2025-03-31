Сбежавшие солдаты ВСУ оставили "сюрпризы" России в Курской области

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Перед отступлением из Суджанского района Курской области украинские военные оставили России множество "сюрпризов". Так российские солдаты высказались о найденных в регионе минах НАТО. По словам саперов, они нашли весь западный арсенал боеприпасов.
"Тактика у них была здесь разная, они оставляли "сюрпризы", минировали в открытую, было все и очень много", – рассказал заместитель командира взвода 92-го саперного полка группировки "Север" Потап.
Военный указал, что сейчас они занимаются разминированием территорий, чтобы местные жители могли как можно скорее вернуться в собственные дома.
Солдаты отмечают, что для зачистки региона им особенного помогает роботизированный комплекс "Уран-6", который справляется с западными снярадами "как с семечками".
Сейчас ВС РФ также продолжают операцию по выдавливанию противника в Курской области. По последней информации Минобороны, ВСУ сосредоточили свои силы в лесах у хутора Олешня, по ним наносят комплексное огневое поражение.
После поражения под Курском украинцы предприняли попытку зайти в Белгородскую область. Вместе с этим они наносят удары по энергетической инфраструктуре в регионе, несмотря на договоренность не бить по таким объектам.
Ранее военкоры сообщили о новой тактике ВСУ в Белгородской области.
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