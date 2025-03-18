Военкоры сообщили о попытке ВСУ прорваться в Белгородскую область на танках

Пехота решила нанести удары на стыке двух российских регионов

Военкоры сообщили о попытке украинской армии прорваться в Белгородскую область минувшей ночью. Это произошло накануне телефонного звонка Дональда Трампа Владимиру Путину.

По словам источников, около суток ВСУ предпринимали попытку прорвать российскую оборону в районе населенных пунктов Прилесье и Графовка. В атаку они бросили несколько танков и пехоту на квадроциклах.

При этом российские военные были готовы к внезапному нападению. Они нанесли удары с помощью артиллерии и авиации. По предварительной информации, уничтожено четыре бронемашины и три танка Т-72. Погибло около 20 украинских военных, а остальные отступили.

"Пока замысел противника непонятен, возможно отвлекающий маневр или прощупывание нашей обороны", – говорят военкоры.

Журналисты указывают, что ВСУ пытаются проникнуть вглубь России на стыке Курской и Белгородской областей. Ситуация на границе контролируемая.

Ранее в России сообщали, что украинские войска пытаются удержать позиции в Курской области любыми способами. Сейчас они продолжают контролировать три населенных пункта в регионе, но несут большие потери.