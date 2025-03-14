Политолог Перенджиев предупредил о сюрпризах от ВСУ в Курской области

Расслабляться рано: Россию предупредили о сюрпризах от ВСУ в Курской области
Кадр видео "Звезда"
Не исключено, что украинцы могут попытаться пойти в контратаку

Несмотря на успехи российской армии в Курской области, украинские военные еще в состоянии насолить и предпринять попытки контратаковать, чтобы получить хоть дополнительные зоны под своим контролем в преддверии переговоров. Такое мнение выразил политолог Александр Перенджиев.

По его словам, украинское командование, несмотря на неудачи на поле боя, может адаптироваться к текущим условиям и при поддержке сил Запада оказать сопротивление. Он напомнил, что ранее украинцы уже предпринимали подобные попытки в зоне СВО.

Эксперт отметил, что при необходимости западные страны могут послать в Курскую область своих наемников или ЧВК, чтобы закрыть нехватку личного состава ВСУ.

"Расслабляться вообще никогда нельзя. Много чего еще будет, ВСУ тоже нам готовят сюрпризы вместе со своими хозяевами", – предупредил Перенджиев.

По последней информации, российским войскам удалось освободить от украинцев 28 населенных пунктов в Курской области, под контролем ВСУ осталось пять. ВСУ потеряли более 67 тыс. человек, свыше 7 тыс. единиц техники. В плен взяты более 400 военных.

Ранее сообщалось, что сбежавшие из Суджи солдаты ВСУ оставили послание российским военным.

Источник: News.ru

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