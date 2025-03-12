Сбежавшие из Суджи солдаты ВСУ оставили послание российским военным

Сбежавшие из Суджи солдаты ВСУ оставили послание российским военным
Фото: соцсети
Российские войска нашли, что ответить

Перед своим отступлением из Суджи и Курской области украинские солдаты оставили послание ВС РФ. Они написали на одной из улиц города фразу "Русские, научитесь воевать". Об этом сообщает"Операция Z: Военкоры Русской Весны".

На кадрах, снятых с беспилотника и опубликованных в Сети, российские военные стоят с российским флагом прямо на послании, которое им оставили ВСУ, таким образом отвечая украинским бойцам.

Фото: соцсети

Сообщается, что бойцам 11 бригады ВДВ и 2 бригады спецназа удалось поднять российский триколор над городской администрацией. Вместе с этим украинцы продолжают бегство из города и области в сторону границы.

Ранее стало известно, что российским войскам удалось освободить центр Суджи от подразделений противника и осталось зачистить несколько пригородных районов. По сообщениям военкоров и военных блогеров, ВСУ не оказывают особого сопротивления и фактически бегут со своих позиций.

Изначально вывод украинских войск из региона объясняли отсутствием разведданных со стороны США, которые плохо сказались на их способности наносить удары по ВС РФ. Однако источники в ВСУ эти сведения опровергли – по их словам, за последнее время российской армии удалось добиться больших успехов в Курской области, из-за чего украинское командование отдало приказ к отступлению.

Источник: Telegram

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