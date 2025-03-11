Противник отступает из российского региона

Российские войска смогли практически полностью выстеснить противника в Курской области. Как заявил военный блогер Юрий Подоляка, Суджа почти полностью освобождена.

По его словам, населенный пункт находится под российским контролем по всей своей административной границе. Осталось вернуть пригороды Гончаровка, Заолешенка и Заолешенский.

"Причем, наши штурмовики настроены на плечах противника сегодня закончить освобождать и их" – пишет он.

Подоляка говорит, что ВСУ особо не сопротивляются и отбегают в Сумскую область. Это произошло вскоре после того, как украинское командование фактически объявило об отступлении из российского региона на фоне приостановки передачи разведданных со стороны США. Однако украинские источники уверяют, что это не связано – в действительности российские солдаты попросту добились больших успехов в регионе, а ВСУ несут большие потери и хотят сберечь личный состав.

Ранее военкоры сообщили, что солдатам Армии России удалось добраться до газоизмерительной станции в Судже. Фотографии с ними появились в соцсети. Под российским контролем за минувшие сутки оказались сразу 12 населенных пунктов, а это более 100 квадратных километров территории.