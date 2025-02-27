Песков ответил на слова Трампа о возвращении территорий Украине

Кремль ответил на слова Трампа о возвращении территорий Украине
Фото: unsplash.com
Пресс-секретарь президента обозначил главное отличие новой администрации США от старой

Заявление Дональда Трампа о том, что он намерен вернуть в распоряжение Украины как можно больше потерянных территорий не вызвало в Кремле удивления или возмущения. Представитель российского президента Дмитрий Песков лишь указал, что процесс урегулирования украинского конфликта является непростым в силу большого количества обстоятельств, а разницу в позициях России и США в Москве рассматривают как "рабочий процесс".

Пресс-секретарь отметил, что во многом диалог с американцами стал возможен благодаря готовности Дональда Трампа не только говорить, но и слушать других, чего президентская администрация при Джо Байдене не делала. Этот аспект является важным, когда речь идет о возможности мирного урегулирования на Украине.

"Никто не ожидает, что решения предстоят легкие и быстрые. Слишком сложная, запущенная проблема у нас на повестке дня. Но при сохранении такой политической воли двух стран и при готовности слышать и слушать друг друга, думаю, что нам удастся пройти этот рабочий процесс", – сказал Песков.

Как известно, российская сторона исключает какие-либо договоренности по территориальным вопросам – уступки исключены в силу норм Конституции России. Украинцы, напротив, хотят организовать размен позиций в Курской области на некоторые потерянные регионы. Преодолеть эту сложность странам пока не удается.

Ранее Владимир Зеленский назвал условие прекращения огня на Украине.

Источник: РБК
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