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Заявление Дональда Трампа о том, что он намерен вернуть в распоряжение Украины как можно больше потерянных территорий не вызвало в Кремле удивления или возмущения. Представитель российского президента Дмитрий Песков лишь указал, что процесс урегулирования украинского конфликта является непростым в силу большого количества обстоятельств, а разницу в позициях России и США в Москве рассматривают как "рабочий процесс".
Пресс-секретарь отметил, что во многом диалог с американцами стал возможен благодаря готовности Дональда Трампа не только говорить, но и слушать других, чего президентская администрация при Джо Байдене не делала. Этот аспект является важным, когда речь идет о возможности мирного урегулирования на Украине.
"Никто не ожидает, что решения предстоят легкие и быстрые. Слишком сложная, запущенная проблема у нас на повестке дня. Но при сохранении такой политической воли двух стран и при готовности слышать и слушать друг друга, думаю, что нам удастся пройти этот рабочий процесс", – сказал Песков.
Как известно, российская сторона исключает какие-либо договоренности по территориальным вопросам – уступки исключены в силу норм Конституции России. Украинцы, напротив, хотят организовать размен позиций в Курской области на некоторые потерянные регионы. Преодолеть эту сложность странам пока не удается.
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