Зеленский назвал условие прекращения огня на Украине

По его словам, это возможно только в одном случае

Владимир Зеленский заявил, что в свете возможных мирных переговоров с Россией заморозка боевых действий действительно возможна. Однако это произойдет только при условии, что Украина получит требуемые гарантии безопасности. Об этом он сказал во время брифинга.

По его словам, сейчас Киев ведет переговоры по этому поводу с американцами. Украинская сторона хочет включить этот пункт в предстоящее соглашение по редкоземельным металлам. Если добиться этого не выйдет, то и речи о прекращении огня не может быть.

"Будет окончание войны только в том случае, что мы знаем – завтра она не начинается снова", – сказал лидер.

Зеленский отметил, что согласился на сделку по ресурсам с США после того, как из документа исключили формулировку про долг Украины. Президент указал – сотрудничество в таком ключе невозможно, поскольку предыдущие власти предоставляли деньги в качестве гранта. И если он согласится на это условие, будет создан неприятный прецедент, после которого другие страны могут обратиться к Киеву с аналогичным требованием.

При этом политик подчеркнул, что если в дальнейшем США захотят оказывать Украине помошь в качестве кредита, то они согласны на такие условие и готовы принимать новую реальность.

Ранее в США ответили на просьбу Зеленского о ядерном оружии.