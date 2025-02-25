США ответили на просьбу Зеленского о ядерном оружии

К просьбам украинского лидера больше не прислушиваются в Вашингтоне

США не считают серьезным предложением инициативу Владимира Зеленского предоставить Украине ядерное оружие взамен членства в НАТО в рамках мирных переговоров с Россией. Такое заявление сделал госсекретарь Марк Рубио.

"Я не думаю, что оснащение их ядерным оружием является решением проблемы", – сказал он в интервью.

По его мнению, требование украинского президента – нереалистичное. Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы в мире было как можно меньше стран с ядерным вооружением, поэтому инициатива вряд ли будет рассмотрена в Вашингтоне. Более того, Рубио уверен, что это не сможет обеспечить безопасность Украины в случае необходимости.

Госсекретарь отметил, что перед Зеленским стоит более фундаментальная проблема: как положить конец конфликту так, чтобы он не разгорелся с новой силой через несколько лет. И вряд ли ядерное оружие является способом решить эту задачу.

Рубио сообщил, что в случае урегулирования конфликта США хотят обсудить с Россией вопрос замороженных активов, а также американские компании, которые перешли под российский контроль. Однако отметил – пока говорить об этом рано, поскольку сперва нужно беспечить хотя бы постоянное прекращение огня на Украине.

Ранее стало известно, что поведение Владимира Зеленского вывело Дональда Трампа из себя. Американский лидер был готов полностью свернуть программу помощи Украине после заявлений президента страны.