Представители стран не смогли договориться по формулировкам

Заседание Генассамблеи ООН, приуроченное к третьей годовщине начала российской спецоперации на Украине, обернулось грандиозным скандалом из-за намерения стран ЕС принять резолюцию с осуждением России. США призвали заблокировать проект, поскольку стороны так и не смогли достигнуть соглашения по формулировкам.

В проекте документа, составленном Европой и Украиной, действия России подвергались жесткой критике. Вместо этого американцы начали настаивать на том, чтобы изменить в нем несколько пунктов. Например, приравнять украинскую и российскую стороны конфликта, отметив большие человеческие потери каждой страны.

"Мы не можем поддержать резолюцию Украины и призываем ее отозвать", – сообщила временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши.

Тем не менее Генассамблея ООН все же не поддержала поправку РФ к подготовленной США нейтральной резолюции по Украине об устранении коренных причин конфликта. Документ, инициированный Киевом и странами Европы, напротив, прошел одобрение.

Сообщается, что подобное различие позиций США и Европы вскоре может сильно отразиться на предстоящем заседании Совбеза ООН, где, по мнению официальных лиц, американцы встанут на сторону России и Китая.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Зеленский и его окружение не должны иметь никакого веса в новой Украине.