Трамп от злости на Зеленского был готов свернуть помощь Киеву - Axios

Три шага Зеленского привели Трампа в бешенство
Дональд Трамп. Фото: The Trump White House / wikimedia.org
Американец захотел пойти на крайние меры

Новый глава вашингтонской администрации Дональд Трамп пришел в бешенство из-за нескольких шагов, осуществленных руководителем киевского режима Владимиром Зеленским. Источники среди американских чиновников заявляют, что президент был близок к тому, чтобы полностью оборвать военную помощь Украине.

Сообщается, что лидер Незалежной вызвал у Трампа раздражение по трем причинам. В частности, глава республики отказался от изначального варианта соглашения по украинским ресурсам. Кроме того, ему не понравилась встреча российских и американских представителей в Эр-Рияде, и он ее бурно критиковал. Еще одним поводом для напряженности стало его заявление о том, что глава Белого дома якобы верит окружающей его дезинформации.

После этого американский президент стал крайне жестко высказываться о незалежном политике. Он назвал его диктатором и обвинил в намеренном отказе проводить выборы. Также глава Белого дома подчеркнул, что Зеленский заинтересован в продолжении конфликта, поскольку это приносит ему выгоду.

К слову, лидера американцев недавно обвинили в "осуществлении мечты Сталина".

Источник: Axios ✓ Надежный источник
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