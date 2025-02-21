Вероятным местом побега называют Францию

Новая президентская администрация США не оставляет Владимиру Зеленскому шансов сохранить пост президента Украины в свете переговоров с Россией. После публичной перепалки с Дональдом Трампом в Вашингтоне утверждают, что у украинского лидера остается один вариант – немедленно покинуть страну.

Проблемы в отношениях между США и Украиной обострились после переговоров в Эр-Рияде. Вскоре Трамп выступил с заявлениями, назвав Зеленского "диктатором" и сообщив о его рейтинге одобрения в 4%. Украинский президент, в свою очередь, обвинил американского лидера в том, что он живет в "дезинформационном пространстве".

Источники утверждают, что в резком обострении риторики политиков нет ничего нового. Еще несколько месяцев назад по закрытым каналам американцы обращались к Киеву с призывом выбрать новое руководство страны. И самовольное решение Зеленского оставить должность – пока самый приемлемый исход развития событий для американцев.

"Лучшим вариантом для Зеленского и мира будет его немедленный отъезд во Францию", – говорят в администрации Трампа.

По словам людей, знакомых с ситуацией, республиканская партия не может одобрить запрет Русской православной церкви на Украине из-за своей традиционной политической направленности.

В качестве замены Зеленскому Вашингтон рассматривает человека, который окажется более договороспособным. Это может быть военный деятель или бизнесмен, но пока конкретную кандидатуру на место президента не подобрали.

Ранее Владимир Зеленский назвал условие оставки с поста президента Украины.