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Американский журналист Такер Карлсон указал на странную деталь в состоянии главы киевского режима Владимира Зеленского. Популярный ведущий предполагает, что тот может находиться под воздействием сильных наркотических веществ.
Он отметил, что внешний вид незалежного политика вызывает вопросы, и выразил сомнение в его нормальном самочувствии. Американец заявил, что достаточно просто посмотреть на первое лицо Украины, чтобы понять – с ним явно что-то не так.
Эти слова прозвучали в ходе публичной беседы с юристом Бобом Амстердамом. Собеседник поддержал журналиста, добавив, что подобные подозрения распространены не только на украинской территории, но и в странах еврообъединения. По его словам, разговоры о возможном употреблении запрещенных веществ киевским верховодом ведутся уже давно.
Именитые аналитики также иронично отметили, что ненормальное состояние главы страны вполне соответствует текущей линии пропаганды в Незалежной, где даже обсуждение возможного мирного урегулирования воспринимается как недопустимое и вызывает истерику.
К слову, ранее новый глава вашингтонской администрации Дональд Трамп презрительно плюнул в сторону украинского политика. Риторика Вашингтона при новом президенте резко изменилась.
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