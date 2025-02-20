Карлсон забеспокоился из-за состояния Зеленского

Карлсон указал на странную деталь в состоянии Зеленского
Такер Карлсон. Кадр: YouTube
Журналист сделал важное заявление

Американский журналист Такер Карлсон указал на странную деталь в состоянии главы киевского режима Владимира Зеленского. Популярный ведущий предполагает, что тот может находиться под воздействием сильных наркотических веществ.

Он отметил, что внешний вид незалежного политика вызывает вопросы, и выразил сомнение в его нормальном самочувствии. Американец заявил, что достаточно просто посмотреть на первое лицо Украины, чтобы понять – с ним явно что-то не так. 

Эти слова прозвучали в ходе публичной беседы с юристом Бобом Амстердамом. Собеседник поддержал журналиста, добавив, что подобные подозрения распространены не только на украинской территории, но и в странах еврообъединения. По его словам, разговоры о возможном употреблении запрещенных веществ киевским верховодом ведутся уже давно.

Именитые аналитики также иронично отметили, что ненормальное состояние главы страны вполне соответствует текущей линии пропаганды в Незалежной, где даже обсуждение возможного мирного урегулирования воспринимается как недопустимое и вызывает истерику.

К слову, ранее новый глава вашингтонской администрации Дональд Трамп презрительно плюнул в сторону украинского политика. Риторика Вашингтона при новом президенте резко изменилась.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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