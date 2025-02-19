Зеленский назвал условие отставки с поста президента Украины

Зеленский назвал условие отставки с поста президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: соцсети
Президент пообещал защищать свою страну до тех пор, пока в этом будет нужда

Одним из условий начала мирных переговоров по Украине называют проведение в стране президентских выборов. По сообщениям западных СМИ, этот шаг станет промежуточным между прекращением огня и подписанием финального соглашения об окончании конфликта. Однако украинский лидер Владимир Зеленский не собирается прощаться с высокой должностью так просто.

Глава Украины в недавнем интервью заявил, что готов пойти на все, чтобы в его стране воцарился мир. Он прекрасно отдает себе отчет в том, что неудобен и неугоден России, поэтому от него очень хотят избавиться. И если раньше российская сторона предпринимала попытки физической ликвидации, сейчас взялась за политическую.

"Если завтра Украину примут в ЕС и НАТО, я буду больше не нужен. Но пока этого не будет, я буду защищать свою страну", – назвал он условие своей отставки в интервью Bild.

Подобное заявление политик сделал после высказывания Дональда Трампа, что реальный рейтинг Зеленского на Украине составляет 4%. Поэтому, указал американский лидер, в стране нужно провести новые выборы президента, несмотря на объявленное военное положение.

Ранее источники рассказали, какие предложение сделали американские делегаты представителям России во время встречи в Эр-Рияде. Эти пункты могут стать основой для прекращения огня на Украине.

Источник: Bild
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