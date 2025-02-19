Источник: США сделали пять предложений России в Эр-Рияде

Москва, в свою очередь, не стала предлагать никаких уступок

После прошедших переговоров между представителями российской и американской делегаций в Эр-Рияде, обе стороны характеризиют встречу как довольно позитивную и продуктивную. Тем не менее, официальных подробностей беседы между делегатами нет – их решил рассказать бывший посол США в Москве Майкл Макфол со ссылкой на собственные источники.

По его словам, Вашингтон сделал пять предложений представителям Москвы по украинскому конфликту. Первое – полученные в ходе боев территории остаются под российским контролем. Второе – в НАТО отказываются от членства Украины, однако неизвестно, какие именно сроки обговаривались между сторонами во время закрытого диалога.

Третий пункт подразумевает запрет на присутствие американских солдат не только на Украине, но и в Европе. Четвертым предложением американцы взяли на себя обязательство вывести собственный контингент из прифронтовых европейских государств.

Последний пункт подразумевает ослабление санкций США в отношении России. Каких именно сегментов экономики они будут касаться, источники не раскрыли. Российская сторона, по их словам, в ответ не представила никаких предложений Вашингтону и не стала идти на уступки.

Ранее Владимир Зеленский, комментируя встречу в Эр-Рияде, заявил, что не намерен идти ни на какие ультиматумы со стороны России или США.