Незалежные негласны молча смотреть, как решается их судьба

Российским разведчикам удалось выяснить, что верховоды киевского режима рассматривают различные варианты срыва переговоров, которые начались между Москвой и Вашингтоном и касаются скорейшего урегулирования затянувшегося украинского конфликта.

Так, стало известно, что преступная стратегия украинских властей включает организацию атак на российские дипломатические представительства в странах Европы.

По данным СВР, киевские руководители обсуждают возможность проведения серии террористических атак против наших дипмиссий. Среди рассматриваемых направлений упоминаются Германия, прибалтийские государства, скандинавские страны, а также Словакия и Венгрия.

Как уточнили в российской разведке, такой шаг позволит Киеву достичь сразу нескольких целей. Помимо препятствования переговорам, это также может способствовать дискредитации стран, которые занимают особую позицию в отношении конфликта. Очевидно, что подобные действия могут создать напряженность в Европе и негативно сказаться на процессе переговоров.

Отмечается, что сведения о возможных провокациях появились в распоряжении европейских служб. Разумеется, такое положение дел вызывает серьезную обеспокоенность. Российская сторона внимательно следит за развитием ситуации и предупреждает о потенциальных последствиях подобных действий.

К слову, ранее стала известна причина, по которой Евросоюз и Украину не допустили до переговоров.