Bloomberg: заявление Трампа о Зеленском застигло Кремь врасплох

Подобного от американского лидера не ждали даже в ЕС

Недавняя речь Дональда Трампа, в которой он назвал украинского лидера Владимира Зеленского "диктатором", застала Кремль врасплох. По сообщению источников Bloomberg, в России не ожидали, что риторика американского президента будет настолько жесткой и теперь это можно использовать в политических интересах страны.

Журналисты указали, что подобной резкости в адрес Зеленского не позволял себе даже Владимир Путин.

"Хотя российские официальные лица не до конца понимают переговорную стратегию Трампа и опасаются ловушек и неожиданных поворотов событий, они намерены воспользоваться шансом извлечь максимально возможную выгоду для России в любой сделке по прекращению конфликта", – говорят источники.

Также высказывание Трампа вызвало настоящий шок в Европе – лидеры не ожидали, что разворот американского президента окажется настолько резким. Из-за этого в ЕС начали экстренно разрабатывать план по созданию сил, способных обеспечить любые мирные договоренности между странами. Вероятнее всего, он будет включать в себя размещение 30 тысяч солдат в крупных городах Украины, портах и ​​критически важной национальной инфраструктуре страны.

Ранее Дональд Трамп заявил, что потраченные на украинский конфликт 350 млрд долларов не принесли Соединенным Штатам никакой выгоды.