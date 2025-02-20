Паника в Киеве: Маск может "случайно" отключить Starlink уже 1 марта

Эксперты рассказали, насколько вероятен подобный сценарий

Сразу несколько различных источников сообщили, что Илон Маск может в ближайшее время отключить терминалы Starlink на Украине. Бесплатный и неограниченный доступ к сети может перестать работать на линии боевого соприкосновения и на расстоянии до 80 км от нее уже с 1 марта. Новость вызвала настоящую панику в Киеве, поскольку потеря доступа к системам связи может парализовать работу украинской разведки.

Проблемы в отношениях между Украиной и США усилились после недавнего выпада Трампа и ответа Зеленского, который вступил с американским лидерам в перепалку из-за своего рейтинга. Эксперты полагают, что отключение Starlink станет способом поставить на место украинские власти.

Военный аналитик Глеб Матвийчук полагает, что Маск действительно может пойти на этот шаг по просьбе со стороны Дональда Трампа, поскольку они два бизнесмена и привыкли действовать в соответствии со своими интересами, а не глобальными.

По его мнению, в такой ситуации командование больше не сможет достаточно эффективно управлять собственными подразделениями, и украинская армия начнет постепенно разваливаться.

"Но дело в том, что Маск – бизнесмен, который получает деньги от эксплуатации своих систем. И пока я не вижу намерения отключить эти терминалы для ВСУ", – сказал он.

Эксперт Алексей Леонков утверждает, что отключение Starlink может стать еще одним способом для американцев сделать шаг для расположения России к переговорам. Поэтому сейчас такой сценарий вполне допустим.