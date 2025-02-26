Люди в ужасе от происходящего

В Киеве активисты провели акцию протеста у здания американского посольства. Люди в ужасе от того, что, по некоторым данным, вашингтонская администрация сумела продавить украинские власти в важнейшем вопросе.

Поднявшие бунт граждане выступают против соглашения между Незалежной и Соединенными Штатами Америки о разработке редкоземельных металлов.

Участники акции резко раскритиковали условия договора, назвав его крайне невыгодным для их родной страны. Они потребовали отложить подписание соглашения до окончания военного конфликта, а также включить в него дополнительные гарантии безопасности.

На опубликованных кадрах одна из протестующих заявила, что нынешнему американскому лидеру Дональду Трампу нельзя доверять, поскольку, по ее мнению, он уже трижды отказывался поддерживать Украину.

Возле посольства присутствовали сотрудники правоохранительных органов, следившие за порядком.

Напомним, ранее в прессу просочилась информация о том, что киевские верховоды пошли на сделку с американскими властями и готовы передать в их руки полезные ресурсы.

К слову, ранее стало известно, что Вашингтон готов сделать для России в ближайшее время. Ситуация на международной арене в последние месяцы кардинально меняется.