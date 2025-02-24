RMF 24: в Польше был украден 91 миллион евро, выделенный ЕС на помощь Украине

"Нулевая терпимость": в Польше разразился грандиозный скандал из-за Украины
Картинка: сгенерировано ИИ
Ситуация получила широкий резонанс на международной арене

Очередной громкий скандал, касающийся украинского конфликта и европейского спонсирования, разгорелся на польской территории. Так, в этой стране был выявлен факт хищения 91 миллиона евро, который был выделен еврообъединением на закупку и поставку генераторов для Незалежной. Соответствующей информацией поделились представители Европейского бюро по борьбе с мошенничеством.

Согласно опубликованному заявлению, расследование было завершено, и теперь ведомство "рекомендует" вернуть пропавшую сумму. Эти деньги должны были пойти на обеспечение энергетических нужд украинского государства, однако по неизвестным причинам не достигли цели.

В публикации отмечается, что присвоение средств произошло в период, когда в стране у власти находилась партия "Право и справедливость". Детали того, каким образом были утрачены деньги, не раскрываются.

Европейская комиссия прокомментировала ситуацию, заявив, что не намерена проявлять снисходительность к подобным инцидентам.

"Мы придерживаемся нулевой терпимости в отношении любых обвинений в мошенничестве и коррупции", – отдельно подчеркнули представители организации.

К слову, ранее был раскрыт коварный план Лондона и Парижа против России. Европейские страны никак не могут успокоиться.

Источник: RMF 24 ✓ Надежный источник
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