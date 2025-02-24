Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Очередной громкий скандал, касающийся украинского конфликта и европейского спонсирования, разгорелся на польской территории. Так, в этой стране был выявлен факт хищения 91 миллиона евро, который был выделен еврообъединением на закупку и поставку генераторов для Незалежной. Соответствующей информацией поделились представители Европейского бюро по борьбе с мошенничеством.
Согласно опубликованному заявлению, расследование было завершено, и теперь ведомство "рекомендует" вернуть пропавшую сумму. Эти деньги должны были пойти на обеспечение энергетических нужд украинского государства, однако по неизвестным причинам не достигли цели.
В публикации отмечается, что присвоение средств произошло в период, когда в стране у власти находилась партия "Право и справедливость". Детали того, каким образом были утрачены деньги, не раскрываются.
Европейская комиссия прокомментировала ситуацию, заявив, что не намерена проявлять снисходительность к подобным инцидентам.
"Мы придерживаемся нулевой терпимости в отношении любых обвинений в мошенничестве и коррупции", – отдельно подчеркнули представители организации.
К слову, ранее был раскрыт коварный план Лондона и Парижа против России. Европейские страны никак не могут успокоиться.
Беседы носили неофициальный характер