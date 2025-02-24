Верховная Рада проголосовала против продления полномочий Зеленского

Постановление не смогло набрать достаточного количества голосов

Верховная Рада провалила голосование в поддержку продления полномочий Владимира Зеленского в условиях военного конфликта. Как сообщил депутат Ярослав Железняк, из 226 необходимых голосов удалось собрать только 218.

Одобрение инициативы происходило в присутствии еврокомиссаров и представителей стран ЕС. Ожидалось, что голосование подтвердит поддержку президента правительством Украины на фоне заявлений Дональда Трампа о низком рейтинге одобрения Зеленского. После этого лидер должен был исполнять президентские обязанности до вступления в них другого лица.

Официально полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года. Выборы в стране были отменены согласно конституциональным нормам – они подразумевают, что в условиях военного положения запрещено избирать президента, Раду, органы местного самоуправления и менять положения Конституции.

В России отмечают, что в текущих условиях любые переговоры с Владимиром Зеленским не будут правомерными, поэтому требуется проведения выборов в стране. Сам украинский президент говорит, что готов подать в отставку только в том случае, если Украину примут в состав НАТО и ЕС.