Из-за указа Трампа американские танки стоят в вечном ремонте на Украине - BI

Танки ВСУ были остановлены одним указом
Фото: www.unsplash.com
Незалежная оказалась в безвыходной ситуации

Указ нового руководителя Белого дома Дональда Трампа о приостановке поставок вооружения украинской армии поставил под угрозу боеспособность ВСУ в целом. Как сообщает Business Insider, западная техника, находящаяся на фронте, практически парализована из-за нехватки запчастей.

Ранее поврежденные машины отправляли на ремонт в страны западной коалиции, например, в Польшу, хоть это и занимало слишком много времени. Теперь же из-за отсутствия поставок ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами.

Член комитета Верховной Рады Сергей Рахманин заявил, что незалежные боевики, проникнувшие под Курск, сильно зависят от американской бронетехники, которая без комплектующих становится бесполезной.

По его словам, сложность заключается в том, что даже небольшие поломки могут надолго выводить технику из строя. Украинская сторона не имеет доступа к чертежам для производства запчастей, а самостоятельно создавать детали невозможно. В результате боевые машины простаивают без ремонта.

Ситуация усугубляется тем, что помимо американских танков, Украина использует немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2, для которых нужны отдельные запасы комплектующих, американские для них не подходят. Отсутствие унификации делает обслуживание техники практически невозможным.

К слову, ранее была названа следующая цель США после Украины.

Источник: Business Insider ✓ Надежный источник
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