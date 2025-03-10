Вашингтон продолжает работать на эскалацию ситуации на международной арене

Американские власти уже определили следующую "цель" в плане оказания военной помощи после Незалежной. Так, вашингтонская администрация намерена сосредоточиться на военных нуждах Тайваня после окончания украинского кризиса. Сейчас власти пытаются ускорить поставки вооружения на остров. Такой тревожной информацией поделился глава Американского института на Тайване Реймонд Грин.

Китайская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла, что продажа оружия и военное сотрудничество США с Тайванем нарушает принцип "одного Китая". В пекинской администрации подчеркивают, что такие действия наносят большой ущерб китайским интересам, а также создают опасную обстановку в Тайваньском проливе.

Отвечая на вопросы о задержках в поставках вооружения, Грин пояснил, что это связано с высокой нагрузкой американской оборонной промышленности. По его словам, заводы работают на пределе, что влияет на сроки выполнения заказов. Он отметил, что ситуацию усугубляют конфликты на Украине и в ближневосточном регионе.

При этом он обратил особое внимание на то, что Тайвань остается одним из приоритетов вашингтонской администрации. Пекин, в свою очередь, продолжает настаивать на том, что Запад преувеличивает так называемую "китайскую угрозу" и искусственно нагнетает напряженность.

К слову, ранее в США раскрыли план Трампа на мировую политику.