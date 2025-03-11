Атака БПЛА может испортить тенденцию в контактах по Украине - Кремль

Кремль обозначил последствия атаки на Московский регион для Киева
Фото: www.unsplash.com
Вероломное нападение поразило все международное сообщество

Официальный представитель администрации главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что массированный налет украинских "крылатых бойцов" на Москву и Подмосковье может повлиять на контакты, связанные с ситуацией по урегулированию затянувшегося украинского конфликта.

Он напомнил, на данный момент переговоры не ведутся, однако такие атаки способны негативно отразиться на общей тенденции. Голос Кремля отметил, что пока американская сторона лишь оценивает готовность Незалежной к диалогу, поэтому говорить о срыве мирных переговоров преждевременно – их попросту еще нет.

Ночью российские бойцы отразили крупнейшую атаку "боевых птичек" на столичный регион. По данным главного оборонного ведомства нашей страны, в общей сложности было сбито 337 дронов, из них 91 – над столицей и областью. Это была самая массовая атака в 2025 году.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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