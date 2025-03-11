Силы ПВО за ночь сбили 337 дронов украинской армии

Самая массовая атака в 2025 году: на Россию обрушился рой вражеских дронов
Картинка: сгенерировано ИИ
Важной информацией поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны

Представители главного оборонного ведомства нашей страны сообщили о массовой атаке вражеских "крылатых бойцов" по российским землям. По данным ведомства, в ночь на 11 марта было уничтожено 337 дронов. Это вероломное нападение врага было самым масштабным с начала года.

Наибольшее количество дронов сбили над многострадальной Курской областью – 126. В Подмосковье нейтрализовали 91 крылатого засланца, под Брянском – 38, под Белгородом – 25. Также удары пришлись на Рязанскую область, где сбито 22 дрона. Под Калугой уничтожили 10 "птичек", под Липецком и Орлом – по 8, под Воронежем – 6, под Нижним Новгородом – 3 дрона.

В ведомстве подчеркнули, что все угрозы были своевременно ликвидированы силами ПВО. Сведений о серьезных повреждениях в результате массированного удара со стороны врага пока нет. На местах работают представители экстренных служб.

Ранее стало известно о нанесении удара США по украинской армии под Курском.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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