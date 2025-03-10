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Решение США не делиться с Украиной разведданными для нанесения ударов по российским подразделениям и объектам военной инфраструктуры подорвала способность ВСУ к сопротивлению. Особенно болезненным удар со стороны американцев ощущается в Курской области, сообщает The New York Times.
По сообщению источников, из-за потери доступа к засекреченным данным украинцев российские войска смогли существенно продвинуться ближе к границе и оттеснить противника. При этом ВСУ до сих пор продолжают занимать позиции в Судже и нескольких населенных пунктах.
Как сообщают в Минобороны РФ, за последние несколько дней ВС РФ смогли вернуть контроль над Малой Локней, Черкасским Поречным и Мартыновкой к северу от Суджи в Курской области. Также есть информация, что российские войска смогли взять Кубаткин возле Казачьей Локни, которая находится примерно в 7 км от Суджи.
Западная пресса утверждает, что из-за потери доступа к данным американской разведки украинцы лишились возможности обнаруживать приближение российских бомбардировщиков и других боевых самолетов. При этом, несмотря на сложившуюся ситуацию, украинское руководство не планирует выводить войска из Курской области, надеясь использовать территории для обмена на предстоящих переговорах.
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