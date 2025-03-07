Бессент заявил о готовности ввести санкции против РФ при необходимости

США неожиданно пригрозили России
Фото: unsplash.com
Американцы хотят и дальше использовать стратегию "кнута и пряника"

Несмотря на потепление двусторонних отношений, США не готовы отказаться от политики санкционного давления на Россию в случае, если это будет эффективно для достижения мира на Украине. Такое заявление сделал глава американского Минфина Скотт Бессент. 

"Санкции против России будут применяться эксплицитно и настойчиво для немедленного достижения максимального эффекта", – пригрозил он Москве.

Он отметил, что Вашингтон намерен использовать необходимые рычаги давления на российскую сторону, и санкции могут быть в этом очень полезными.

Вместе с этим, по последним данным, США приступили к разработке плана по постепенному ослаблению антироссийских рестрикций в рамках нормализации отношений и подготовке дипломатического процесса.

До этого американский президент Дональд Трамп заявлял, что, несмотря на обвинения в связях с Россией, он принес стране "ничего, кроме горя", поскольку стал основным инициатором введения жестких санкций против Москвы. В Кремле с подобной риторикой согласились.

Ранее стало известно, что глава США потребовал от Украины в скором времени прекратить огонь с РФ.

Источник: Bloomberg
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