Пушков: Макрон отомстил Трампу после унижения в Вашингтоне

Глава Франции не смог смириться с новой политикой американцев

Недавнее обращение Эммануэля Макрона к нации было личной местью Дональду Трампу за холодный и унизительный прием во время визита в Вашингтон, уверен сенатор Алексей Пушков. Он напомнил, что его выступление случилось ровно тогда, когда американский президент читал речь перед двумя палатами Конгресса.

Во время своего заявления Макрон объявил об отличной от американской линии по Украине и обозначил собственные намерения стать лидером сопротивления политике США в Европе.

"Чисто внешне – похоже на амбиции боксера среднго веса, бросающего вызов признанному тяжеловесу. Однако у Макрона есть расчет", – пишет Пушков.

Как известно, последнее время французский лидер мечтает стать во главе обособленной от американцев Европы, которая подчиняется собственным либеральным законам. А также он надеется, что в один момент "глубинное государство" обуздает Дональда Трампа, как это случилось в его первый президентский срок.

Ранее СМИ писали, что во время визита в Вашингтон глава США дважды унизил Макрона. В первый раз, когда отказался ехать встречать его в аэропорт. Второй был во время онлайн-встречи с членами G7, где Трамп посадил главу Франции на углу президентского стола как собственного помощника.