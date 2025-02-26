Лавров попросил у Франции документ с разрешением забирать прибыль с активов РФ

Дипломат потребовал от французов объяснить законность своих действий

По итогам переговоров в Дохе российский министр иностранных дел Сергей Лавров попросил объяснить недавнее заявление Эммануэля Макрона, в котором он допустил использование прибыли с российских замороженных активов на нужды Киева.

Напомним, ранее глава Франции подчеркнул, что задействовать для этих целей основную часть денег не получится из-за отсутствия подходящей нормативно-правовой базы. В ЕС боятся, что этот шаг оттолкнет инвесторов и неблагоприятно скажется на экономической стабильности стран содружества.

Лавров, в свою очередь, напомнил, что законных оснований для изъятия прибыли с российских активов тоже нет.

"Мы хотим попросить наших французских коллег разъяснить, в каком международном правовом документе разрешается использовать прибыль с того, что ты своровал", – обратился он к Парижу.

Министр отметил, что вопрос о российских замороженных активах будет включен в повестку переговоров по украинскому кризису. И Россия намерена обязательно спросить с Европы за воровство этих средств. Пока эта тема не фигурировала в обсуждениях с Западом, пояснил Лавров.

Вместе с этим российская сторона не рассматривает возможность остановки боевых действий на Украине из-за норм Конституции России, указал дипломат. И если украинское государство снова начнут накачивать оружием, как это планирует сделать Европа, никакой сделки не будет.

Ранее Лавров раскрыл новые подробности переговоров в Эр-Рияде.