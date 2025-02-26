Лавров попросил у Франции документ с разрешением забирать прибыль с активов РФ

Лавров обратился к Парижу после нового заявления Макрона
Сергей Лавров. Фото: Kremlin.ru / wikimedia.org
Дипломат потребовал от французов объяснить законность своих действий

По итогам переговоров в Дохе российский министр иностранных дел Сергей Лавров попросил объяснить недавнее заявление Эммануэля Макрона, в котором он допустил использование прибыли с российских замороженных активов на нужды Киева. 

Напомним, ранее глава Франции подчеркнул, что задействовать для этих целей основную часть денег не получится из-за отсутствия подходящей нормативно-правовой базы. В ЕС боятся, что этот шаг оттолкнет инвесторов и неблагоприятно скажется на экономической стабильности стран содружества.

Лавров, в свою очередь, напомнил, что законных оснований для изъятия прибыли с российских активов тоже нет.

"Мы хотим попросить наших французских коллег разъяснить, в каком международном правовом документе разрешается использовать прибыль с того, что ты своровал", – обратился он к Парижу.

Министр отметил, что вопрос о российских замороженных активах будет включен в повестку переговоров по украинскому кризису. И Россия намерена обязательно спросить с Европы за воровство этих средств. Пока эта тема не фигурировала в обсуждениях с Западом, пояснил Лавров.

Вместе с этим российская сторона не рассматривает возможность остановки боевых действий на Украине из-за норм Конституции России, указал дипломат. И если украинское государство снова начнут накачивать оружием, как это планирует сделать Европа, никакой сделки не будет.

Ранее Лавров раскрыл новые подробности переговоров в Эр-Рияде.

Источник: РИА "Новости"
По теме

Путин послал важный сигнал Трампу

Лидеры продолжают обмениваться друг с другом сообщениями по различным каналам

Массированная атака ВСУ: боевики напали на четыре российских региона

Киев продолжает наращивать агрессию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей