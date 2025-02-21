Лавров назвал "новый баланс сил" темой переговоров в Эр-Рияде

Стороны обсуждали не только украинский вопрос

Сергей Лавров выступил с речью во время встречи министров иностранных дел на саммите G20 и раскрыл ранее неизвестные подробности переговоров с делегацией США в Эр-Рияде. Дипломат подчеркнул, что основной темой беседы был новый баланс сил на мировой арене.

Министр указал, что западные страны пытаются сдерживать появление новых центров роста, стараясь сохранить собственное доминирование. Однако все эти попытки ведут исключительно к дестабилизации и отвлекают ресурсы, которые могли бы использоваться для преодоления социально-экономических дисбалансов.

По его словам, США и Европа задействуют против конкурентов методы ведения "гибридных войн": санкции, воровство активов, протекционизм и другие. Сейчас диалог Запада с другими государствами строится с позиции "белого превосходства".

Лавров сообщил, что во время переговоров в Эр-Рияде российская сторона призвала США принять новый баланс сил на мировой арене и начать выстраивать уважительные отношения с другими странами.

"Доминирование в международной повестке дня конфликтов и "горячих точек", их влияние на глобальную стабильность доказывает, что обеспечить безопасность одних стран за счет других невозможно. Она может быть только неделимой и равной для всех", – указал политик.

В итоге делегаты обеих стран согласились, что международные отношения нужно выстраивать на основе принятия национальных интересов каждого государства.

РанееЛавров пошутил при обсуждении компромиссов по Украине.