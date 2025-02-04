Лавров раскрыл ранее неизвестную причину начала СВО

Дипломат рассказал, чего намерена добиться Россия

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о причине начала СВО, о которой раньше особо не говорили. Министр отметил, что Россия была вынуждена инициировать военный конфликт из-за геополитической экспансии США в Восточной Европе.

Лавров напомнил, что эгоистичные инстинкты американцев проявили себя по-особенному после прихода к Власти Джорджа Буша-старшего. Около 35 лет назад он объявил, что в мире наступил новый порядок, что фактически было заявлением о гегемонии США на международной арене. К хорошему, по итогу, это не привело.

"Одним из проявлений "порядка, основанного на правилах" стал взятый США курс на геополитическое освоение Восточной Европы, взрывоопасные последствия которого мы вынуждены устранять в ходе специальной военной операции", – указал дипломат.

По его словам, Вашингтон никогда не действовал по принципу равенства государств, заложенном в Уставе ООН. Сейчас США не следует мешать построению многополярного мира, а, напротив, содействовать ему, чтобы занять достойное место среди влиятельных центров силы наряду с Россией и Китаем, заключил политик.

Ранее Лавров оценил слова Зеленского, пославшего Россию "на три буквы".