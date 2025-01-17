Сенатор Климов ответил на обвинения Франции в попытке устрашения самолета

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Французские военные утверждают, что российские солдаты навели систему ПВО на их самолет Atlantique 2 в тот момент, когда он выполнял свои задачи в Балтийском море. Подобный акт назвали неприемлемым, пообещав обсудить его с партнерами по НАТО. Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов резко ответил на обвинения Парижа в агрессивном поведении.
Он отметил, что Франция далеко располагается от Балтийского моря, отсюда возникает закономерный вопрос – что французский самолет делал в небе над акваторией? Также сенатор подчеркнул, что между странами не объявлена война.
"Появление подобных летающих лабораторий – это знак того, что в отношении нашей страны на фоне того словесного потока антироссийского, который исходит из Елисейского дворца, других мыслей-то нет, что что-то задумывается против нас", – уверен Климов.
По его словам, чтобы между Парижем и Москвой не было дополнительных напряжений, французские военные самолеты лучше держать подальше от российских границ. И учитывая, что Франция является ядерной державой, действия российских военных вполне оправданы.
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