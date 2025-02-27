Бывшей президент Франции призвал нанести удар по Трампу

Тактика главы США вызвала недовольство у европейцев

Требование американского лидера Дональда Трампа предоставить ему доступ к украинским редкоземельным металлам прозвучало в непозволительной форме, поэтому Европа должна консолидироваться и нанести по политику удар, считает бывший президент Франции Франсуа Олланд.

Он указал, что в частности необходимо принять меры, которые окажут дестабилизирующее воздействие на экономику США, поскольку единственный способ общения и влияния на Дональда Трампа – через кошелек или деньги.

"Мы – европейцы и французы – должны быть на передовой. Мы должны нанести ему удар, очень сильный", – сказал экс-президент.

По словам Олланда, нельзя допускать, чтобы глава США и дальше шантажировал Украину в такой наглой форме, отказываясь предоставлять гарантии безопасности. И поэтому его следует поставить на место.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что во время визита в Белый дом Дональд Трамп дважды унизил Эммануэля Макрона, тем самым продемонстрировав свое отношение ко всей Европе.