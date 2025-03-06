Медведев ответил Макрону на скандальные слова о России

анцузского лидера Эммануэля Макрона, который ранее объявил Россию "угрозой" не только

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на скандальное заявление французского лидера Эммануэля Макрона, который ранее объявил Россию "угрозой" не только Франции, но и всей Европе. По словам бывшего российского президента, не стоит воспринимать слова француза всерьез.

Напомним, в своем обращении к нации Макрон указал, что Москва представляет опасность для европейских стран в воздухе, соцсетях и киберпространстве. Он сообщил, что Париж продолжил наращивать свой военный потенциал в ответ на действия российской стороны, а также будет помогать в этом остальной Европе. Дополнительно он намерен начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для прикрытия остальных стран ЕС.

"Сам "Микрон", однако, большой угрозы не представляет. Он навсегда исчезнет не позднее 14 мая 2027 года. И его не будет не хватать", – написал в ответ Медведев в своих соцсетях.

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что до заявления Макрона в ведомство собирался приехать посол Франции для обсуждения вопросов развития сотрудничества между странами. Но после заявления французского лидера о намерении "утихомирить" Россию она не понимает, зачем дипломат намерен нанести визит.

Ранее Сергей Лавров обратился к Парижу после слов Макрона об изъятии российских активов.