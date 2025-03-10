Комик-президент уже пожалел о том, что сделал

Американский государственный деятель Майк Джонсон сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский резко изменил свою позицию. Дело касается нашумевшего соглашения о природных ресурсах. Как передает западная пресса, украинский лидер изменил мнение и даже принес извинения американской стороне.

Спикер палаты представителей США отметил, что несколько дней назад киевский верховод неожиданно выразил готовность принять сделку, от которой ранее отказывался. По словам политика, глава Незалежной признал свою ошибку и теперь заинтересован в соглашении. Он добавил, что США намерены вернуть лидера многострадальной республики к переговорам, несмотря на то, что в Киеве есть недовольство по поводу всей ситуации с ресурсами.

"Он фактически извинился. Думаю, у него было неприятное пробуждение", – сообщил американский политик.

28 февраля в Белом доме Дональд Трамп жестко высказался в адрес украинского лидера, когда тот прибыл на подписание соглашения о совместной разработке месторождений. Глава вашингтонской администрации потребовал от своего незалежного коллеги согласиться на перемирие и прекратить критику в адрес Владимира Путина.

К слову, ранее была названа следующая цель США после Украины.