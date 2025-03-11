Военэксперт Дандыкин назвал ответ России на самую массовую атаку ВСУ

Раскрыт сокрушительный ответ России на самую массовую атаку ВСУ
Фото: соцсети
Российские войска нанесут мощнейший удар по Украине

Минувшей ночью украинские дроны совершили самый массовый налет на российские регионы в 2025 году. По данным Минобороны РФ, было обнаружено и сбито 343 беспилотника, а также шесть ударных беспилотных летательных аппаратов. Нападение привело к гибели мирных жителей и ранениям людей. В ведомстве пообещали жестко ответить Украине за случившееся, но пока тактика действий российской армии держится в тайне.

Военный эксперт Василий Дандыкин уверен, что ночной налет – повод устроить сокрушительную месть. Для этого необходимо снова использовать "Орешник". По словам аналитика, действовать нужно более серьезно, поскольку украинцы намеренно целились по гражданским объектам и жилым домам.

"Ответ наш, я думаю, будет более мощный", – сказал он.

Дандыкин заявил, что ВСУ не просто так выбирали места для нанесения ударов, а их тактику можно объяснить только "фашистким подходом".

По заявлению Минобороны РФ, больше всего беспилотников было сбито над Курской областью – там их зафиксировали более 100 штук. Следом идет  Подмосковье, где количество вражеских дронов приблизилось к 100. Далее идут Брянская и Белгородская области, где ликвидировали 38 и 25 БПЛА соответственно.

Источник: News.ru
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