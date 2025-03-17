Не все украинцы решили сбежать из региона без боя

Несмотря на сообщения, что украинские войска полностью покинули Курскую область, некоторые подразделения продолжают удерживать несколько населенных пунктов в регионе. Об этом рассказал командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

"Только три населенных пункта пытаются они удержать любыми силами и средствами, что у них, в принципе, тоже не получается", – сообщил он.

По словам командующего, сейчас противник несет большие потери, особенно учитывая темпы наступления росийской армии. Некоторым войскам уже удалось проникнуть вглубь Сумской области. Алаудинов подчеркнул, что для ВС РФ ситуация на поле боя складывается довольно хорошо. Он отметил, что российские военные смогут создать буферную зону после освобождения Курской области.

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, во время наступательных операций в минувшие выходные подразделения Армии России нанесли поражение формированиям бригад ВСУ у Гоголевки, Горналя, Гуева и Олешни. Общие потери украинской стороны в российском регионе превысили 68 тысяч человек.

На Украине утверждают, что отступление ВСУ из Курской области не было запланированным. Солдаты не получают никаких приказов на выход, каждое подразделение бежит из региона, как может.

До этого эксперты предупреждали, что ВСУ могут попытаться пойти в новое наступление в Курской области при поддержке западных стран.