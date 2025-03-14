Противник бежит с наших земель

Положение украинских боевиков в под Курском стремительно ухудшается. В США и других странах внимательно следят за развитием событий. Так, американские аналитики с ужасом рассказали о том, что украинские вояки оставили нашим военным, покидая русские земли.

Так, всушники, отступая, были вынуждены бросить на поле боя самые мощные образцы вооружения. Обозреватель Forbes Дэвид Экс отмечает, что украинская армия не смогла эвакуировать часть техники, поэтому российские военные получили в качестве трофеев элитное вооружение.

По информации журналиста, ВСУ оставили американские танки M1 Abrams, боевые машины Bradley и гаубицы M-777. Это серьезные потери для Незалежной, ведь именно эти виды техники считались ключевыми в атаках.

Такое развитие событий в очередной раз говорит о критической ситуации на линии фронта – силы противника вынуждены покидать позиции в спешке, не имея времени даже на эвакуацию тяжелого вооружения.

В последние дни российская армия перешла в активное наступление, освободив сразу несколько населенных пунктов. В самое ближайшее время наши военные должны полностью очистить регион от врага.

К слову, ранее в США сделали интригующее заявление о переговорах по украинскому конфликту.